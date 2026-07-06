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Bollywood Hungama » News » ALPHA collects 1.65 mil. USD [Rs. 15.84 cr.] in its opening weekend in overseas » ALPHA collects 1.65 mil. USD [Rs. 15.84 cr.] in its opening weekend in overseas

ALPHA collects 1.65 mil. USD [Rs. 15.84 cr.] in its opening weekend in overseas

By Bollywood Hungama News Network

ALPHA has collected approximately 1.65 mil. USD [Rs. 15.84 cr.] in its opening weekend in overseas.

ALPHA collects 1.65 mil. USD [Rs. 15.84 cr.] in its opening weekend in overseas

Weekend: 03 July - 05 July, 2026

United States of America

RankMovieWeekendWeekend Gross ($)ScreensTotal Gross ($)Total Gross (INR)
14Alpha13,63,5493403,63,5493.47 crores
15Rao Bahadur (Telugu)12,81,5572002,81,5572.69 crores
27Welcome To The Jungle299,52006,96,2526.64 crores
28Maa Inti Bangaaram (Telugu)389,882019,26,23218.37 crores
32Nagabandham (Telugu)11,06,7871641,06,7871.02 crores
40Main Vaapas Aaunga432,66805,11,2024.88 crores
43Gatta Kusthi 2 (Tamil)129,1323529,13227.78 lacs
45Cocktail 2323,16408,70,5498.31 crores
48Carry On Jatta 4 (Punjabi)220,95101,78,1021.7 crores
102Baby Do Die Do12,75802,7582.63 lacs
142Balan (Malayalam)31,704079,20775.53 lacs

Note: Some screens yet to report.

Canada

RankMovieWeekendWeekend Gross (US$)ScreensTotal Gross (US$)Total Gross (INR)
8Alpha12,09,7404802,09,7402 crores
11Welcome To The Jungle286,75603,98,1563.8 crores
12Carry On Jatta 4 (Punjabi)276,30006,70,9626.4 crores
18Main Vaapas Aaunga454,19708,52,2818.13 crores
23Cocktail 2321,28505,65,3495.4 crores
24Rao Bahadur (Telugu)113,81420013,81413.18 lacs
25Gatta Kusthi 2 (Tamil)113,6323513,63213 lacs
44Balan (Malayalam)34,80801,14,8961.1 crores
52Nagabandham (Telugu)13,0631643,0632.93 lacs
62Maa Inti Bangaaram (Telugu)31,657090,13785.95 lacs
93Oye Bhole Oye 2 (Punjabi)454402,50,6322.39 crores
102Baby Do Die Do1451045143001/-
143Engal Thangam (Tamil)37203,1483.01 lacs
148Ananthan Kaadu (Tamil)24502,8442.72 lacs

 

United Kingdom and Ireland

RankMovieWeekendWeekend Gross (£)ScreensTotal Gross (£)Total Gross (INR)
9Alpha11,60,7622391,60,7622.05 crores
13Welcome To The Jungle247,055532,47,1743.15 crores
16Carry On Jatta 4 (Punjabi)232,299371,76,2472.25 crores
21Gatta Kusthi 2 (Tamil)118,6402918,64023.72 lacs
22Cocktail 2317,432413,87,7524.94 crores
25Main Vaapas Aaunga415,433281,84,1292.35 crores
31Rao Bahadur (Telugu)113,6672918,96024.13 lacs
35Nagabandham (Telugu)19,8295320,04825.51 lacs
41Balan (Malayalam)34,212221,16,1581.48 crores
89Maa Inti Bangaaram (Telugu)31,18831,14,7551.47 crores
97Duju Rabb (Punjabi)193599351.19 lacs

 

Australia

RankMovieWeekendWeekend Gross (A$)ScreensTotal Gross (A$)Total Gross (INR)
11Alpha12,16,203942,16,2031.43 crores
14Welcome To The Jungle21,11,467664,30,0712.85 crores
20Carry On Jatta 4 (Punjabi)253,390753,68,1002.44 crores
24Main Vaapas Aaunga435,146123,05,2752.02 crores
29Rao Bahadur (Telugu)120,9331320,93313.84 lacs
33Nagabandham (Telugu)113,4002713,4008.86 lacs
35Gatta Kusthi 2 (Tamil)110,401510,4016.88 lacs
44Maa Inti Bangaaram (Telugu)87,09372,06,9341.37 crores
60Balan (Malayalam)33,727378,91052.16 lacs
117Cocktail 23916324,47,0382.96 crores

 

New Zealand

RankMovieWeekendWeekend Gross (NZ$)ScreensTotal Gross (NZ$)Total Gross (INR)
7Welcome To The Jungle289,549122,82,5241.54 crores
9Alpha156,7093956,70930.82 lacs
26Carry On Jatta 4 (Punjabi)25,1543356,80230.87 lacs
31Main Vaapas Aaunga42,437235,09119.07 lacs
32Cocktail 232,23271,12,21460.98 lacs
44Nagabandham (Telugu)17681976841736/-
77Maa Inti Bangaaram (Telugu)3145112,3436.71 lacs

 

Malaysia

RankMovieWeekendWeekend Gross (NZ$)ScreensTotal Gross (NZ$)Total Gross (INR)
7Welcome To The Jungle289,549122,82,5241.54 crores
9Alpha156,7093956,70930.82 lacs
26Carry On Jatta 4 (Punjabi)25,1543356,80230.87 lacs
31Main Vaapas Aaunga42,437235,09119.07 lacs
32Cocktail 232,23271,12,21460.98 lacs
44Nagabandham (Telugu)17681976841736/-
77Maa Inti Bangaaram (Telugu)3145112,3436.71 lacs

 

Note: Reported screens only.

Germany

RankMovieWeekendWeekend Gross (€)ScreensTotal Gross (€)Total Gross (INR)
32Alpha114,1464114,14615.43 lacs
73Welcome To The Jungle22,8181018,55120.23 lacs
173Main Vaapas Aaunga4723112,59413.74 lacs
204Balan (Malayalam)3504210,30711.24 lacs

 

Singapore

RankMovieWeekendWeekend Gross (S$)ScreensTotal Gross (S$)Total Gross (INR)
12Alpha110,012410,0127.38 lacs

 

Hong Kong

RankMovieWeekendWeekend Gross (HK$)ScreensTotal Gross (S$)Total Gross (INR)
19Alpha142,034142,0345.12 lacs

 

More Pages: Alpha Box Office Collection , Alpha Movie Review

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