ALPHA collects 1.65 mil. USD [Rs. 15.84 cr.] in its opening weekend in overseas

ALPHA has collected approximately 1.65 mil. USD [Rs. 15.84 cr.] in its opening weekend in overseas.
Weekend: 03 July - 05 July, 2026
United States of America
|Rank
|Movie
|Weekend
|Weekend Gross ($)
|Screens
|Total Gross ($)
|Total Gross (INR)
|14
|Alpha
|1
|3,63,549
|340
|3,63,549
|3.47 crores
|15
|Rao Bahadur (Telugu)
|1
|2,81,557
|200
|2,81,557
|2.69 crores
|27
|Welcome To The Jungle
|2
|99,520
|0
|6,96,252
|6.64 crores
|28
|Maa Inti Bangaaram (Telugu)
|3
|89,882
|0
|19,26,232
|18.37 crores
|32
|Nagabandham (Telugu)
|1
|1,06,787
|164
|1,06,787
|1.02 crores
|40
|Main Vaapas Aaunga
|4
|32,668
|0
|5,11,202
|4.88 crores
|43
|Gatta Kusthi 2 (Tamil)
|1
|29,132
|35
|29,132
|27.78 lacs
|45
|Cocktail 2
|3
|23,164
|0
|8,70,549
|8.31 crores
|48
|Carry On Jatta 4 (Punjabi)
|2
|20,951
|0
|1,78,102
|1.7 crores
|102
|Baby Do Die Do
|1
|2,758
|0
|2,758
|2.63 lacs
|142
|Balan (Malayalam)
|3
|1,704
|0
|79,207
|75.53 lacs
Note: Some screens yet to report.
Canada
|Rank
|Movie
|Weekend
|Weekend Gross (US$)
|Screens
|Total Gross (US$)
|Total Gross (INR)
|8
|Alpha
|1
|2,09,740
|480
|2,09,740
|2 crores
|11
|Welcome To The Jungle
|2
|86,756
|0
|3,98,156
|3.8 crores
|12
|Carry On Jatta 4 (Punjabi)
|2
|76,300
|0
|6,70,962
|6.4 crores
|18
|Main Vaapas Aaunga
|4
|54,197
|0
|8,52,281
|8.13 crores
|23
|Cocktail 2
|3
|21,285
|0
|5,65,349
|5.4 crores
|24
|Rao Bahadur (Telugu)
|1
|13,814
|200
|13,814
|13.18 lacs
|25
|Gatta Kusthi 2 (Tamil)
|1
|13,632
|35
|13,632
|13 lacs
|44
|Balan (Malayalam)
|3
|4,808
|0
|1,14,896
|1.1 crores
|52
|Nagabandham (Telugu)
|1
|3,063
|164
|3,063
|2.93 lacs
|62
|Maa Inti Bangaaram (Telugu)
|3
|1,657
|0
|90,137
|85.95 lacs
|93
|Oye Bhole Oye 2 (Punjabi)
|4
|544
|0
|2,50,632
|2.39 crores
|102
|Baby Do Die Do
|1
|451
|0
|451
|43001/-
|143
|Engal Thangam (Tamil)
|3
|72
|0
|3,148
|3.01 lacs
|148
|Ananthan Kaadu (Tamil)
|2
|45
|0
|2,844
|2.72 lacs
United Kingdom and Ireland
|Rank
|Movie
|Weekend
|Weekend Gross (£)
|Screens
|Total Gross (£)
|Total Gross (INR)
|9
|Alpha
|1
|1,60,762
|239
|1,60,762
|2.05 crores
|13
|Welcome To The Jungle
|2
|47,055
|53
|2,47,174
|3.15 crores
|16
|Carry On Jatta 4 (Punjabi)
|2
|32,299
|37
|1,76,247
|2.25 crores
|21
|Gatta Kusthi 2 (Tamil)
|1
|18,640
|29
|18,640
|23.72 lacs
|22
|Cocktail 2
|3
|17,432
|41
|3,87,752
|4.94 crores
|25
|Main Vaapas Aaunga
|4
|15,433
|28
|1,84,129
|2.35 crores
|31
|Rao Bahadur (Telugu)
|1
|13,667
|29
|18,960
|24.13 lacs
|35
|Nagabandham (Telugu)
|1
|9,829
|53
|20,048
|25.51 lacs
|41
|Balan (Malayalam)
|3
|4,212
|22
|1,16,158
|1.48 crores
|89
|Maa Inti Bangaaram (Telugu)
|3
|1,188
|3
|1,14,755
|1.47 crores
|97
|Duju Rabb (Punjabi)
|1
|935
|9
|935
|1.19 lacs
Australia
|Rank
|Movie
|Weekend
|Weekend Gross (A$)
|Screens
|Total Gross (A$)
|Total Gross (INR)
|11
|Alpha
|1
|2,16,203
|94
|2,16,203
|1.43 crores
|14
|Welcome To The Jungle
|2
|1,11,467
|66
|4,30,071
|2.85 crores
|20
|Carry On Jatta 4 (Punjabi)
|2
|53,390
|75
|3,68,100
|2.44 crores
|24
|Main Vaapas Aaunga
|4
|35,146
|12
|3,05,275
|2.02 crores
|29
|Rao Bahadur (Telugu)
|1
|20,933
|13
|20,933
|13.84 lacs
|33
|Nagabandham (Telugu)
|1
|13,400
|27
|13,400
|8.86 lacs
|35
|Gatta Kusthi 2 (Tamil)
|1
|10,401
|5
|10,401
|6.88 lacs
|44
|Maa Inti Bangaaram (Telugu)
|8
|7,093
|7
|2,06,934
|1.37 crores
|60
|Balan (Malayalam)
|3
|3,727
|3
|78,910
|52.16 lacs
|117
|Cocktail 2
|3
|916
|32
|4,47,038
|2.96 crores
New Zealand
|Rank
|Movie
|Weekend
|Weekend Gross (NZ$)
|Screens
|Total Gross (NZ$)
|Total Gross (INR)
|7
|Welcome To The Jungle
|2
|89,549
|12
|2,82,524
|1.54 crores
|9
|Alpha
|1
|56,709
|39
|56,709
|30.82 lacs
|26
|Carry On Jatta 4 (Punjabi)
|2
|5,154
|33
|56,802
|30.87 lacs
|31
|Main Vaapas Aaunga
|4
|2,437
|2
|35,091
|19.07 lacs
|32
|Cocktail 2
|3
|2,232
|7
|1,12,214
|60.98 lacs
|44
|Nagabandham (Telugu)
|1
|768
|19
|768
|41736/-
|77
|Maa Inti Bangaaram (Telugu)
|3
|145
|1
|12,343
|6.71 lacs
Malaysia
|Rank
|Movie
|Weekend
|Weekend Gross (NZ$)
|Screens
|Total Gross (NZ$)
|Total Gross (INR)
|7
|Welcome To The Jungle
|2
|89,549
|12
|2,82,524
|1.54 crores
|9
|Alpha
|1
|56,709
|39
|56,709
|30.82 lacs
|26
|Carry On Jatta 4 (Punjabi)
|2
|5,154
|33
|56,802
|30.87 lacs
|31
|Main Vaapas Aaunga
|4
|2,437
|2
|35,091
|19.07 lacs
|32
|Cocktail 2
|3
|2,232
|7
|1,12,214
|60.98 lacs
|44
|Nagabandham (Telugu)
|1
|768
|19
|768
|41736/-
|77
|Maa Inti Bangaaram (Telugu)
|3
|145
|1
|12,343
|6.71 lacs
Note: Reported screens only.
Germany
|Rank
|Movie
|Weekend
|Weekend Gross (€)
|Screens
|Total Gross (€)
|Total Gross (INR)
|32
|Alpha
|1
|14,146
|41
|14,146
|15.43 lacs
|73
|Welcome To The Jungle
|2
|2,818
|10
|18,551
|20.23 lacs
|173
|Main Vaapas Aaunga
|4
|723
|1
|12,594
|13.74 lacs
|204
|Balan (Malayalam)
|3
|504
|2
|10,307
|11.24 lacs
Singapore
|Rank
|Movie
|Weekend
|Weekend Gross (S$)
|Screens
|Total Gross (S$)
|Total Gross (INR)
|12
|Alpha
|1
|10,012
|4
|10,012
|7.38 lacs
Hong Kong
|Rank
|Movie
|Weekend
|Weekend Gross (HK$)
|Screens
|Total Gross (S$)
|Total Gross (INR)
|19
|Alpha
|1
|42,034
|1
|42,034
|5.12 lacs