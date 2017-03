Nominations for Zee Cine Awards 2017

Best Film

Airlift

Kapoor & Sons (Since 1921)

M.S. Dhoni– The Untold Story

Neerja

Pink

Sultan

Best Director

Shakun Batra – Kapoor & Sons (Since 1921)

Neeraj Pandey – M.S. Dhoni – The Untold Story

Ram Madhvani – Neerja

Aniruddha Roy Chowdhury – Pink

Ali Abbas Zafar – Sultan

Abhishek Chaubey – Udta Punjab

Best Actor – Male

Akshay Kumar – Airlift

Manoj Bajpayee – Aligarh

Sushant Singh Rajput – M.S. Dhoni – The Untold Story

Amitabh Bachchan – Pink

Salman Khan – Sultan

Shahid Kapoor – Udta Punjab

Best Actor – Female

Alia Bhatt – Dear Zindagi

Vidya Balan – Kahaani 2– Durga Rani Singh

Sonam Kapoor – Neerja

Anushka Sharma – Sultan

Alia Bhatt – Udta Punjab

Best Supporting Actor – Male

Rajkummar Rao – Aligarh

Rishi Kapoor – Kapoor & Sons (Since 1921)

Rajat Kapoor – Kapoor & Sons (Since 1921)

Anupam Kher – M.S. Dhoni- The Untold Story

Amitabh Bachchan – Wazir

Best Supporting Actor – Female

Konkana Sen Sharma – Akira

Tabu – Fitoor

Ratna Pathak Shah – Kapoor & Sons (Since 1921)

Shabana Azmi – Neerja

Ratna Pathak Shah – Nil Battey Sannata

Kareena Kapoor – Udta Punjab

Best Actor In A Comic Role

Varun Dhawan – Dishoom

Jimmy Shergill – Happy Bhag Jayegi

Akshay Kumar – Housefull 3

Rishi Kapoor – Kapoor & Sons (Since 1921)

Satish Kaushik – Udta Punjab

Best Actor In A Negative Role

Anurag Kashyap – Akira

Akshaye Khanna – Dishoom

Shah Rukh Khan – Fan

Jim Sarbh – Neerja

Manav Kaul – Wazir

Best Debutant – Male

Master Mayur Patole – Budhia Singh – Born to Run

Krrish Chhabria – Dhanak

Harshvardhan Kapoor – Mirzya

Jim Sarbh – Neerja

Diljit Dosanjh – Udta Punjab

Best Debutant – Female

Hetal Gada – Dhanak

Saiyami Kher – Mirzya

Riya Shukla – Nil Battey Sannata

Andrea Tariang – Pink

Ritika Singh – Saala Khadoos

Best Debutant Director

Soumendra Padhi – Budhia Singh – Born to Run

Munish Bhardwaj – Moh Maya Money

Ashwiny Iyer Tiwari – Nil Battey Sannata

Aniruddha Roy Chowdhury – Pink

Tinu Suresh Desai – Rustom

Ribhu Dasgupta – TE3N

Best Story

Raja Krishna Menon – Airlift

Ayesha Devitre Dhillon & Shakun Batra – Kapoor & Sons (Since 1921)

Ritesh Shah – Pink

Ali Abbas Zafar – Sultan

Sudip Sharma and Abhishek Chaubey – Udta Punjab

Best Music

Pritam – ‘Ae Dil Hai Mushkil’ – Ae Dil Hai Mushkil

Pritam – ‘Channa Mereya’ – Ae Dil Hai Mushkil

Pritam – ‘Bulleya’ – Ae Dil Hai Mushkil

Pritam – ‘The Breakup Song’ – Ae Dil Hai Mushkil

Vishal & Shekhar – ‘Jag Ghoomeya’ – Sultan

Best Lyrics

Amitabh Bhattacharya – ‘Ae Dil Hai Mushkil’ – Ae Dil Hai Mushkil

Amitabh Bhattacharya – ‘Channa Mereya’ – Ae Dil Hai Mushkil

Amitabh Bhattacharya – ‘Bulleya’ – Ae Dil Hai Mushkil

Irshad Kamil – ‘Jag Ghoomeya’ – Sultan

Irshad Kamil – ‘Sultan’ – Sultan

Best Male Playback Singer

Arijit Singh – ‘Ae Dil Hai Mushkil’ – Ae Dil Hai Mushkil

Arijit Singh – ‘Channa Mereya’ – Ae Dil Hai Mushkil

Arijit Singh – ‘Alizeh’ – Ae Dil Hai Mushkil

Amit Mishra – ‘Bulleya’ – Ae Dil Hai Mushkil

Rahat Fateh Ali Khan – ‘Jag Ghoomeya’ – Sultan

Sukhwinder Singh – ‘Sultan’ – Sultan

Best Female Playback Singer

Jonita Gandhi – ‘The Breakup Song’ – Ae Dil Hai Mushkil

Shilpa Rao – ‘Bulleya’ – Ae Dil Hai Mushkil

Nooran Sisters – ‘Mirzya’ – Mirzya

Kaushiki Chakraborty – ‘Kaaga’ – Mirzya

Neha Bhasin – ‘Jag Ghoomeya’ – Sultan

Best Choreography

Bosco – Caesar – ‘Kala Chashma’ – Baar Baar Dekho

Vaibhavi Merchant – ‘Jabra Fan’ – Fan

Farah Khan – ‘Baby Ko Bass Pasand Hai’ – Sultan

Vaibhavi Merchant – ‘Jag Ghoomeya’ – Sultan

Vaibhavi Merchant – ‘Sultan’ – Sultan

Technical Awards Category Winners

Best Cinematography – Aseem Bajaj – Shivaay

Best Screenplay – Saiwyn Quadras – Neerja

Best Dialogue – Ritesh Shah – Pink

Best Editing – Monisha Baldawa – Neerja

Best Production Design – Aparna Sud and Anna Ipe – Neerja

Best Action – Jai Singh Nijjar – Shivaay

Best Sound Design – Dileep Subramanium & Ganesh Gangadharan – Sultan

Best Background Score – Arijit Dutta – Airlift

Best Visual Effects – NY VFXWAALA – Shivaay