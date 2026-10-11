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Bollywood Hungama » News » Photos: Aamir Khan, Gauri Spratt, Nita Ambani, Gauri Khan and others snapped at the red carpet of Swadeshi Devi Shakti tribute to heritage and devotion » Photos: Aamir Khan, Gauri Spratt, Nita Ambani, Gauri Khan and others snapped at the red carpet of Swadeshi Devi Shakti tribute to heritage and devotion

Photos: Aamir Khan, Gauri Spratt, Nita Ambani, Gauri Khan and others snapped at the red carpet of Swadeshi Devi Shakti tribute to heritage and devotion

en Photos: Aamir Khan, Gauri Spratt, Nita Ambani, Gauri Khan and others snapped at the red carpet of Swadeshi Devi Shakti tribute to heritage and devotion

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