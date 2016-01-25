comscore
Bollywood Hungama
Bollywood Entertainment at its best

SEARCH

  • LANGUAGE

  • FOLLOW US ON

  • FEEDBACK

follow us on
Bollywood Hungama » Song Lyrics » A » Adipurush » Jai Shri Ram

Lyrics

A:

Tere Hi Bharose Hai Hum
Tere Hi Sahaare
Duvidha Ki Ghadi Mein Yeh Mann
Tujhko Hi Pukaare

Tere Hi Bal Se Hai Bal Humara
Tu Hi Karega Mangal Humara
Mantron Se Badh’ke Tera Naam

Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram

Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram

Thartharaye Dhara Jo
Dhanush Leke Aata Hai Tu
Ya Re Ho

Jo Asambhav Ko Sambhav Kare
Woh Vidhata Hai Tu
Ya Re Ho

Suryavanshi Janam Se Ho Ho
Aur Raja Dharam Se Ho Ho
Jo Lade Saare Damm Se
Woh Tez Tujhmein Bhara

Vajra Chhati Pe Roke Ho Ho
Woh Samudron Ko Sokhe Ho Ho
Jo Rahe Tera Hoke
Hoke Rahe Jo Tera

Tere Hi Bal Se Hai Bal Humara
Vishwas Tujhpe Avichal Humara
Tujhse Bhi Badh’ke Tera Naam

Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shree Ram Raja Ram

Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shree Ram

jukebox

Music

shuffle

00:00 00:00
lyrics
share
volume
Forgot Password
Please provide your registered email address or username

  • OR
Write A Review
  • Click to rate on scale of 1-5

  • 5000 characters remaining

New notification