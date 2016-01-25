Tere Hi Bharose Hai Hum
Tere Hi Sahaare
Duvidha Ki Ghadi Mein Yeh Mann
Tujhko Hi Pukaare
Tere Hi Bal Se Hai Bal Humara
Tu Hi Karega Mangal Humara
Mantron Se Badh’ke Tera Naam
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Thartharaye Dhara Jo
Dhanush Leke Aata Hai Tu
Ya Re Ho
Jo Asambhav Ko Sambhav Kare
Woh Vidhata Hai Tu
Ya Re Ho
Suryavanshi Janam Se Ho Ho
Aur Raja Dharam Se Ho Ho
Jo Lade Saare Damm Se
Woh Tez Tujhmein Bhara
Vajra Chhati Pe Roke Ho Ho
Woh Samudron Ko Sokhe Ho Ho
Jo Rahe Tera Hoke
Hoke Rahe Jo Tera
Tere Hi Bal Se Hai Bal Humara
Vishwas Tujhpe Avichal Humara
Tujhse Bhi Badh’ke Tera Naam
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shree Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shri Ram Raja Ram
Jai Shri Ram Jai Shri Ram
Jai Shree Ram