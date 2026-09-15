Photos: Salman Khan, Katrina Kaif, Vicky Kaushal and others snapped at Ambani Ganpati celebrations

Tags : Ada Malik
, Adnan Sami
, Alia Bhatt
, Ambani Ganpati
, Ananya Panday
, Anju Anu Malik
, Anmol Malik
, Anu Malik
, Anupama Chopra
, Arjun Kapoor
, Atlee Kumar
, Ayesha Shroff
, Boman Irani
, Boney Kapoor
, Chunky Panday
, Dinesh Vijan
, Disha Patani
, Ektaa R Kapoor
, Ganesh Chaturthi
, Ganesh Chaturthi 2026
, Ganesh Chaturthi Celebrations
, Gauri Khan
, Geeta Basra
, Genelia Deshmukh
, Harbhajan Singh
, Jackie Shroff
, Janhvi Kapoor
, Jeetendra
, Kajol
, Karan Johar
, Kareena Kapoor Khan
, Katrina Kaif
, Kiara Advani
, Kiran Rao
, Krishna Priya
, Kriti Sanon
, Mana Shetty
, Manish Malhotra
, Manjeet Hirani
, Natasha Dalal
, Nita Ambani
, Nupur Sanon
, Nysa Devgan
, Parties and Events
, Photos
, Pramita Tanwar
, Rajkumar Hirani
, Rakeysh Omprakash Mehra
, Ranbir Kapoor
, Rasha Thadani
, Rekha
, Riteish Deshmukh
, Roya Faryabi
, Saif Ali Khan
, Salman Khan
, Sanjay Dutt
, Sidharth Malhotra
, Snapped
, Suniel Shetty
, Varun Dhawan
, Vicky Kaushal
, Vidhu Vinod Chopra
, Vir Hirani
, Yug Devgan
, Zenobia Irani
BOLLYWOOD NEWS - LIVE UPDATES
Catch us for latest Bollywood News, New Bollywood Movies update, Box office collection, New Movies Release , Bollywood News Hindi, Entertainment News, Bollywood Live News Today & Upcoming Movies 2026 and stay updated with latest hindi movies only on Bollywood Hungama.
Loading...