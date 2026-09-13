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Bollywood Hungama » News » Photos: Shivaay snapped at the launch of his debut song ‘Hanju’ and grand birthday bash video directed by Ramji Gulati » Photos: Shivaay snapped at the launch of his debut song ‘Hanju’ and grand birthday bash video directed by Ramji Gulati

Photos: Shivaay snapped at the launch of his debut song ‘Hanju’ and grand birthday bash video directed by Ramji Gulati

en Photos: Shivaay snapped at the launch of his debut song ‘Hanju’ and grand birthday bash video directed by Ramji Gulati

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