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Bollywood Hungama » News » Photos: Salman Khan, Daisy Shah, Iulia Vantur, Varun Sharma and others snapped at Sohail Khan’s house for Ganpati Visarjan » Photos: Salman Khan, Daisy Shah, Iulia Vantur, Varun Sharma and others snapped at Sohail Khan’s house for Ganpati Visarjan

Photos: Salman Khan, Daisy Shah, Iulia Vantur, Varun Sharma and others snapped at Sohail Khan’s house for Ganpati Visarjan

en Photos: Salman Khan, Daisy Shah, Iulia Vantur, Varun Sharma and others snapped at Sohail Khan’s house for Ganpati Visarjan

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