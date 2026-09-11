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Bollywood Hungama » News » Photos: Sunny Leone, Diana Penty and others attend Indian Fashion Glamour League (IFGL) gala & red carpet walk » Photos: Sunny Leone, Diana Penty and others attend Indian Fashion Glamour League (IFGL) gala & red carpet walk

Photos: Sunny Leone, Diana Penty and others attend Indian Fashion Glamour League (IFGL) gala & red carpet walk

en Photos: Sunny Leone, Diana Penty and others attend Indian Fashion Glamour League (IFGL) gala & red carpet walk

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