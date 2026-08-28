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Bollywood Hungama » News » Photos: Ali Fazal and Divyenndu host a special daawat for the entire team of Mirzapur: The Movie at Bandra » Photos: Ali Fazal and Divyenndu host a special daawat for the entire team of Mirzapur: The Movie at Bandra

Photos: Ali Fazal and Divyenndu host a special daawat for the entire team of Mirzapur: The Movie at Bandra

en Photos: Ali Fazal and Divyenndu host a special daawat for the entire team of Mirzapur: The Movie at Bandra

More Pages: Mirzapur - The Movie Box Office Collection

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