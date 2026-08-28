Photos: Ali Fazal and Divyenndu host a special daawat for the entire team of Mirzapur: The Movie at Bandra

Tags : Addite Malik
, Akanksha Sharma
, Ali Fazal
, Anangsha Biswas
, Avinash Tiwary
, Bandra
, Bhamini Oza
, Dia Mirza
, Divyenndu
, Gurmmeet Singh
, Harshita Gaur
, Jitendra Kumar
, Kiran Rao
, Manjot Singh
, Mirzapur: The Movie
, Mohitt Maalik
, Mohitt Maalik Divyenndu
, Pankaj Tripathi
, Parties and Events
, Photos
, Pratik Gandhi
, Rajesh Tailang
, Rajkumar Santoshi
, Rasika Dugal
, Richa Chadha
, Saba Azad
, Sayani Gupta
, Shaji Choudhary
, Shriya Pilgaonkar
, Shweta Tripathi
, Snapped
, Sonal Chauhan
, Sonali Bendre
, Tannishtha Chatterjee
, Tisca Chopra
, Varun Sharma
BOLLYWOOD NEWS - LIVE UPDATES
Catch us for latest Bollywood News, New Bollywood Movies update, Box office collection, New Movies Release , Bollywood News Hindi, Entertainment News, Bollywood Live News Today & Upcoming Movies 2026 and stay updated with latest hindi movies only on Bollywood Hungama.
Loading...