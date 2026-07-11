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Bollywood Hungama » News » Photos: Hema Malini celebrates 60 years in Indian Cinema, honours Dharmendra and backs CINTAA & FWICE » Photos: Hema Malini celebrates 60 years in Indian Cinema, honours Dharmendra and backs CINTAA & FWICE

Photos: Hema Malini celebrates 60 years in Indian Cinema, honours Dharmendra and backs CINTAA & FWICE

en Photos: Hema Malini celebrates 60 years in Indian Cinema, honours Dharmendra and backs CINTAA & FWICE

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