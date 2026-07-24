comscore
Bollywood Hungama
Bollywood Entertainment at its best

SEARCH

  • LANGUAGE

  • FOLLOW US ON

  • FEEDBACK

follow us on
Bollywood Hungama » News » Photos: Rakhi Sawant, Arshi Khan, and others snapped at Rubaru Mr. India 2026 finale » Photos: Rakhi Sawant, Arshi Khan, and others snapped at Rubaru Mr. India 2026 finale

Photos: Rakhi Sawant, Arshi Khan, and others snapped at Rubaru Mr. India 2026 finale

en Photos: Rakhi Sawant, Arshi Khan, and others snapped at Rubaru Mr. India 2026 finale

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BOLLYWOOD NEWS - LIVE UPDATES

Catch us for latest Bollywood News, New Bollywood Movies update, Box office collection, New Movies Release , Bollywood News Hindi, Entertainment News, Bollywood Live News Today & Upcoming Movies 2026 and stay updated with latest hindi movies only on Bollywood Hungama.

Recommended for you

Photos: Rajkumar Hirani, Ahmed Khan and others grace the premiere of Tera Yaar Hoon Main

Photos: Rajkumar Hirani, Ahmed Khan and others…

Photos: Sharvari attends Daniel Wellington event as its brand ambassador

Photos: Sharvari attends Daniel Wellington event…

Photos: Malaika Arora spotted outside a gym in Santacruz

Photos: Malaika Arora spotted outside a gym in…

Photos: Neha Bhasin spotted outside a dental clinic in Bandra

Photos: Neha Bhasin spotted outside a dental…

Photos: Bobby Deol and Fatima Sana Shaikh snapped in Bandra

Photos: Bobby Deol and Fatima Sana Shaikh snapped…

Photos: Arbaaz Khan and Sshura Khan snapped in Bandra

Photos: Arbaaz Khan and Sshura Khan snapped in…

Rate this article
Make favorite
Forgot Password
Please provide your registered email address or username

  • OR
Write A Review
  • Click to rate on scale of 1-5

  • 5000 characters remaining

New notification