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Bollywood Hungama » News » Photos: Akshay Kumar, Ananya Panday, Sharvari, Shahid Kapoor, Bhumi Pednekar, Vaani Kapoor, Arshad Warsi and others grace the red carpet at Bollywood Hungama Style Icon Awards 2026 » Photos: Akshay Kumar, Ananya Panday, Sharvari, Shahid Kapoor, Bhumi Pednekar, Vaani Kapoor, Arshad Warsi and others grace the red carpet at Bollywood Hungama Style Icon Awards 2026

Photos: Akshay Kumar, Ananya Panday, Sharvari, Shahid Kapoor, Bhumi Pednekar, Vaani Kapoor, Arshad Warsi and others grace the red carpet at Bollywood Hungama Style Icon Awards 2026

en Photos: Akshay Kumar, Ananya Panday, Sharvari, Shahid Kapoor, Bhumi Pednekar, Vaani Kapoor, Arshad Warsi and others grace the red carpet at Bollywood Hungama Style Icon Awards 2026

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