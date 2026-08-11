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Bollywood Hungama » News » Photos: Pankaj Tripathi, Ali Fazal, Shweta Tripathi, Farhan Akhtar, Ritesh Sidhwani, Sonal Chauhan, Divyenndu, Abhishek Banerjee and Rasika Dugal snapped at the trailer launch of Mirzapur » Photos: Pankaj Tripathi, Ali Fazal, Shweta Tripathi, Farhan Akhtar, Ritesh Sidhwani, Sonal Chauhan, Divyenndu, Abhishek Banerjee and Rasika Dugal snapped at the trailer launch of Mirzapur

Photos: Pankaj Tripathi, Ali Fazal, Shweta Tripathi, Farhan Akhtar, Ritesh Sidhwani, Sonal Chauhan, Divyenndu, Abhishek Banerjee and Rasika Dugal snapped at the trailer launch of Mirzapur

en Photos: Pankaj Tripathi, Ali Fazal, Shweta Tripathi, Farhan Akhtar, Ritesh Sidhwani, Sonal Chauhan, Divyenndu, Abhishek Banerjee and Rasika Dugal snapped at the trailer launch of Mirzapur

More Pages: Mirzapur - The Movie Box Office Collection

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