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Bollywood Hungama » News » Photos: Janhvi Kapoor, Anil Kapoor, Bhumi Pednekar, Varun Dhawan, Rakul Preet Singh, Rekha and others attend Anshula Kapoor and Rohan Thakkar’s wedding reception » Photos: Janhvi Kapoor, Anil Kapoor, Bhumi Pednekar, Varun Dhawan, Rakul Preet Singh, Rekha and others attend Anshula Kapoor and Rohan Thakkar’s wedding reception

Photos: Janhvi Kapoor, Anil Kapoor, Bhumi Pednekar, Varun Dhawan, Rakul Preet Singh, Rekha and others attend Anshula Kapoor and Rohan Thakkar’s wedding reception

en Photos: Janhvi Kapoor, Anil Kapoor, Bhumi Pednekar, Varun Dhawan, Rakul Preet Singh, Rekha and others attend Anshula Kapoor and Rohan Thakkar’s wedding reception

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