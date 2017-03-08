Varun Dhawan & Alia Bhatt return from ‘Badrinath Ki Dulhania’ promotions in Kolkata Bollywood Hungama News Network 0 0 0 Varun Dhawan, Alia Bhatt Varun Dhawan, Alia Bhatt Varun Dhawan, Alia Bhatt Varun Dhawan, Alia Bhatt Varun Dhawan, Alia Bhatt Alia Bhatt, Varun Dhawan Tags : Alia Bhatt, Badrinath Ki Dulhania, Kolkata, Parties and Events, Varun Dhawan You might also like Celebrity screening of ‘Beauty And The… 12 Photos Diana Penty snapped post lunch at Suzette, Bandra 6 Photos Varun Dhawan & Alia Bhatt return from… 6 Photos Sushant Singh Rajput launches NDTV’s Behtar… 8 Photos Ranvir Shorey snapped at the media meet of his… 8 Photos Trailer launch of Sonakshi Sinha’s… 12 Photos