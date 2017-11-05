Sohail Khan and Aditya Thackeray at a ‘Tony Premier League’ Match Bollywood Hungama News Network Sohail Khan, Naren Moriani, Daanish Hingora, Aditya Thackeray Aditya Thackeray Daanish Hingora, Sohail Khan, Aaditya Thackeray, Naren Moriani Aditya Thackeray, Rahul Kanal Aamir Ali Aftab Shivadasani Jay Bhanushali Rohit Roy Sohail Khan, Naren MorianiTags : Aaditya Thackeray, Aamir Ali, Aditya Thackeray, Aftaab Shivadasani, Daanish Hingora, Jay Bhanushali, Naren Moriani, Parties and Events, Rahul Kanal, Rohit Roy, Sohail Khan, Tony Premier LeagueYou might also like Shah Rukh Khan celebrates his birthday with the… Zaira Wasim celebrates her birthday with the media Tamannaah Bhatia snapped during a Diwali photo… Ranbir Kapoor, Virat Kohli, Sidharth Malhotra and… Sridevi, Rishi Kapoor, Raveena Tandon, Neetu… Shama Sikander snapped attending Navratri…