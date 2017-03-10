Salman Khan, Sonakshi Sinha and others grace Seema Khan’s birthday bash Bollywood Hungama News Network 0 0 0 Salman Khan Sonakshi Sinha Salman Khan Salim Khan Karan Johar Rinzing Denzongpa Mohit Marwah Helen Chunky Pandey, Sanjay Kapoor Sohail Khan Iulia Vantur Malaika Arora Khan Bobby Deol Vatsal Sheth Karisma Kapoor Dino Morea Abhishek Kapoor, Pragya Yadav Arpita Khan Tags : Abhishek Kapoor, Arpita Khan, Birthday Bash, Bobby Deol, Dino Morea, Helan, Karan Johar, Karisma Kapoor, Lumia Venture, Malaika Arora Khan, Mohit Marwah, Parties and Events, Pragya Yadav, Rinzing Denzongpa, Salim Khan, Salman Khan, Sanjay Kapoor, Seema Khan, Sohail Khan, Sonakshi Sinha, Vatsal Sheth You might also like Max Emerging Star kick starts in Vadodara with a… 4 Photos Salman Khan, Sonakshi Sinha and others grace… 18 Photos Celebs grace opening of the Raw Mango store 11 Photos Varun Dhawan & Alia Bhatt snapped promoting… 6 Photos Special screening of ‘Badrinath Ki… 13 Photos Sonakshi Sinha, Diljit Dosenjh & Badshah… 9 Photos