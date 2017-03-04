Malaika Arora Khan and Ananya Birla at ‘Liva Protege’ fashion showcase Bollywood Hungama News Network 0 0 0 Malaika Arora Khan, Narendra Kumar, Ananya Birla Malaika Arora Khan Ananya Birla, Malaika Arora Khan Malaika Arora Khan Malaika Arora Khan Malaika Arora Khan Tags : Ananya Birla, Fashion Showcase, Liva Protege, Malaika Arora Khan, Parties and Events You might also like Celebs at Bhoomi’s party hosted by Bhushan Kumar… 4 Photos Aditya Roy Kapur, Kriti Sanon, Huma Qureshi and… 15 Photos Sidharth Malhotra unveils Jabong’s… 6 Photos Malaika Arora Khan and Ananya Birla at… 6 Photos Anushka Sharma and Diljit Dosanjh snapped at… 6 Photos Varun Dhawan, Alia Bhatt and Neha Dhupia snapped… 9 Photos