Akshay Kumar, Twinkle Khanna spotted with Nitara and Aarav after a movie Bollywood Hungama News Network Nitara, Akshay Kumar, Twinkle Khanna, Aarav Kumar Nitara, Akshay Kumar, Twinkle Khanna, Aarav Kumar Twinkle Khanna, Aarav Kumar Twinkle Khanna, Aarav Kumar Twinkle Khanna, Aarav Kumar Nitara, Akshay Kumar, Twinkle KhannaTags : Aarav Kumar, Akshay Kumar, Nitara, Parties and Events, Spotted, Twinkle KhannaYou might also like 2.0 Gold Gold Toilet – Ek Prem Katha Toilet – Ek Prem Katha Toilet - Ek Prem Katha