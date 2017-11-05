Bollywood Hungama
Last Updated 05.11.2017 | 10:28 PM IST

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Akshay Kumar, Twinkle Khanna spotted with Nitara and Aarav after a movie

Akshay Kumar, Twinkle Khanna spotted with Nitara and Aarav after a movie
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