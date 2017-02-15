Akshay Kumar, Twinkle Khanna, Bobby Deol & Tanya Deol snapped at The Korner House Bollywood Hungama News Network 0 0 0 Twinkle Khanna, AKshay Kumar Bobby Deol, Tanya Deol Rianna Narang, Timmy Narang, Eesha Koppikhar Twinkle Khanna, AKshay Kumar Sunny Dewan, Anu Dewan Bobby Deol Tags : Akshay Kumar, Anu Dewan, Bobby Deol, Eesha Koppikhar, Parties and Events, Rianna Narang, Sunny Dewan, Tanya Deol, The Korner House, Timmy Narang, Twinkle Khanna You might also like Varun Dhawan snapped with his rumoured GF Natasha… 5 Photos Jacqueline Fernandez snapped at Pali Village Cafe 6 Photos Alia Bhatt, Sridevi, Manyata Dutt and others… 6 Photos Celebs grace FAD fashion show in Mumbai 4 Photos Saif Ali Khan snapped in Bandra 6 Photos Aditya Roy Kapur & Mohit Suri snapped in… 5 Photos