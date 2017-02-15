Aditya Roy Kapur & Mohit Suri snapped in Bandra Bollywood Hungama News Network 0 0 0 Aditya Roy Kapur, Mohit Suri Aditya Roy Kapur Aditya Roy Kapur, Mohit Suri Aditya Roy Kapur Aditya Roy Kapur, Mohit Suri Tags : Aditya Roy Kapur, Mohit Suri, Parties and Events You might also like Varun Dhawan snapped with his rumoured GF Natasha… 5 Photos Jacqueline Fernandez snapped at Pali Village Cafe 6 Photos Alia Bhatt, Sridevi, Manyata Dutt and others… 6 Photos Celebs grace FAD fashion show in Mumbai 4 Photos Saif Ali Khan snapped in Bandra 6 Photos Aditya Roy Kapur & Mohit Suri snapped in… 5 Photos