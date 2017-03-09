Aamir Khan & Sanya Malhotra snapped post dance practice for Secret Superstar

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Aamir Khan & Sanya Malhotra snapped post dance practice for Secret Superstar
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Aamir Khan & Sanya Malhotra snapped post dance practice for Secret Superstar

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