Aamir Khan & Sanya Malhotra snapped post dance practice for Secret Superstar Bollywood Hungama News Network 0 0 0 Aamir Khan Aamir Khan Aamir Khan Aamir Khan Aamir Khan Sanya Malhotra Tags : Aamir Khan, Parties and Events, Sanya Malhotra, Secret Superstar You might also like Aamir Khan & Sanya Malhotra snapped post… 6 Photos Akshara Haasan snapped hitching an auto rickshaw… 6 Photos Taapsee Pannu & Anupam Kher promote… 6 Photos Akshay Kumar & Twinkle Khanna snapped post… 6 Photos Aditya Roy Kapur, Sunny Leone, Kriti Sanon… 11 Photos John Abraham crowns winner of ‘Princess… 5 Photos